Путин обсудил с Эрдоганом восстановление торговых связей и туризма

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:57:37+03:00

Президенты созвонились по случаю столетия дипломатических отношений между Россией и Турцией

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Президент Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, восстановление связей после снятия ограничений и борьбу с коронавирусом. Телефонные переговоры состоялись 10 июля. Поводом стало 100-летие установления дипломатических отношений России и Турции (3 июня 1920 года).

Президенты договорились о поэтапном возобновлении в в полном объеме торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Со снижением числа случаев коронавируса страны смогут открыть границы для обмена туристами.

Обсудили ситуацию в Сирии.

- Договорились о наращивании усилий по реализации российско-турецких договорённостей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта 2020 года Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года,- сказано на сайте Кремля.

Президенты также обсудили ситуацию в Ливии, где происходят боестолкновения, есть жертвы и разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU