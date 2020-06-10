В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:33:15+03:00

Аферисты пользуются тем, что во время самоизоляции россияне больше сидели за компьютером и интересовались новыми способами заработка Фото: Евгения ГУСЕВА

Аферисты предлагают избавить от долгов "по оптовой цене" и научить играть на бирже

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В Центробанке составили топ-5 самых распространенных схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса. Приостановка работы компаний привела к снижению зарплат и даже увольнениям, следовательно, люди стали искать: новые источники заработка и способ рассчитаться со старыми кредитами.

Мошенники подстроились под потребности клиента и разработали новые схемы обмана:

1."Раздолжнители": Те, кто обещает избавить от долгов.

- Они, например, объясняют, что могут выкупить долг "по оптовой цене", оказать юридическую помощь, либо просто "договориться" с кредитором или коллекторами, используя некие "связи", -приводит данные ЦБ РИА Новости.

2.Посредники. Эти аферисты обещают помочь получить кредит, даже если у человека "плохая кредитная история". Жертва отдает им свои персональные данные, в итоге может лишиться сбережений или кредит (деньги или купленный товар при этом забирают мошенники).

3.Финансовые пирамиды. Предлагают вложиться в акции, которые точно будут расти цене, наиболее актуальными называют ценные бумаги медицинских компаний, авиакомпаний.

- Покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров, чей список также размещен на сайте ЦБ,- уточняют в Центробанке.

4.Нелегальные форекс-диллеры. Это игра "в долгую". Жертва длительное время может не догадываться, что ее обманывают. Некая компания предлагает научиться играть на бирже. Создается липовый сайт, имитирующий показатели рынка. Жертва отдает деньги, считая, что платит за обучение. В Центробанке считают, что таких случаев мошенничества стало больше в связи с тем, что люди находились на домашней изоляции.

5.Черные кредиторы. Выдают займы под огромные проценты, причем порой такие "офисы" находятся прямо в помещении ломбардов, комиссионных магазинов.

Ранее мошенники пытались получить с москвичей штрафы якобы за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU