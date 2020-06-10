2020-06-10T19:27:34+03:00
Происшествия

Прокурор поручил передать дело Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве

Сейчас расследованием занимаются в УВД по ЦАО
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: instagram@serg.motoФото: instagram@serg.moto
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В прокуратуре потребовали передать дело о ДТП Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве. В ходе аварии погиб один человек, известного актера отправили под домашний арест.

- Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, - сообщила ТАСС начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В ведомстве подтвердили, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.

В результате аварии на Садовом кольце 8 июня погиб 57-летний Сергей Захаров. Он находился за рулем фургона курьерской службы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной Захарова. Водитель скончался в больнице 9 июня.

Погиб в ДТП с Ефремовым.«Примерный семьянин и работяга». Так родные отзываются о водителе, который погиб в ДТП с участием известного актёра…

ИСТОЧНИК KP.RU

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