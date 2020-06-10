2020-06-10T19:02:29+03:00
В мире

Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский работали в одном клубе и конфликтовали

Семья погибшего афроамериканца считает, что убийство могло иметь личные мотивы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовалиФлойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовалиФото: REUTERS
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В СМИ появилась информация о том, что Джордж Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский Дерек Шовин могли конфликтовать ранее. Они вместе работали в ночном клубе в Миннеаполисе. Флойд был охранником, а Дерек подрабатывал в свободное время.

- Они сталкивались лбами. Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой, - рассказал телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни.

Семья Флойда предполагает, что убийство Джорджа было отчасти связано с личным отношением к нему Шовина. В связи с этим адвокат Флойда требует осудить полицейского по статье в предумышленном убийстве, так как он знал, кем был Джордж.

Между тем владелица клуба рассказала, что полицейский всегда не очень хорошо относился к афроамериканцам. По ее словам, он был "запуган ими".

Напомним, убийство Джорджа Флойда вызвало неслыханные протесты против полицейской жестокости и расизма. Митинги начались с Миннеаполиса, однако очень быстро захватили большую часть Штатов. Затем протестная волна накрыла Францию и Великобританию.

Протестующие в США заменили американский флаг на полотно с надписью BlackLivesMatter («Жизни чернокожих имеют значение»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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