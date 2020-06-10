2020-06-10T19:30:29+03:00
Общество

В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года

В вузе примут решение, основываясь на эпидситуации в стране
Юлия САЛЬНИКОВА
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Студенты могут вновь учиться, сидя домаСтуденты могут вновь учиться, сидя домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МГУ не исключают, что начать учебный год придется в формате дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. Заболеваемость вышла на плато и эксперты в области медицины рассчитывают, что к концу лета страна победит болезнь. Новая вспышка возможна, пока в мире нет вакцины от коронавиурса. По разным данным, новый всплеск заболеваемости возможен в октябре или ближе к концу года.

- Решение будет принято, если эпидемиологическая ситуация не позволит начать очное обучение с 1 сентября,- приводит заявление ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего mk.ru.

На дистанционное обучение столичные вузы перешли в марте 2020 года.

В России приступили к снятию коронавирусных ограничений, решение принимают не единое для всей страны, а отдельно по регионам, учитывая местную ситуацию с распространением заболевания. В Москве с 9 июня отменили самоизоляцию, разрешили гулять, заниматься спортом на улице, посещать детские площадки, возобновили работу салоны красоты и уличные веранды кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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