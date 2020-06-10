Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:51:31+03:00

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Глава МОК Томас Бах пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады из-за бывшего главы федерации.

В апреле исполком IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) снял с поста главы организации Тамаша Аяна, который с 2000 года являлся ее руководителем. Против венгерского политика в итоге возбудили уголовное дело, его обвинили в коррупции и нарушении антидопинговых правил. При нем якобы было сокрыто около 40 положительных допинг-проб спортсменов.

- Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр, — сказал Бах, его слова приводит Матч.

Похожие заявления глава МОК делал в 2017 году, тогда все зависело от отчета организации о решении проблем с допингом.

ИСТОЧНИК KP.RU