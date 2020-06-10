2020-06-10T20:21:09+03:00
Происшествия

После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Движение перекрыли, сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пострадавших в результате ЧП нетПострадавших в результате ЧП нетФото: Кадр видео
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В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной просадки опор стали проливные дожди. Как сообщает ТАСС, мост находится рядом с деревней Большое Покровское.

- На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто,- сообщили в управлении Госавтоинспекции по Москве.

Пострадавших нет, водителей отправляют в объезд.

После недельной жары в Россию вновь приходит похолодание. Синоптики предупреждают об "арктическом вторжении", температура воздуха к выходным опустится ниже +20 градусов. Сбивать температуру будут проливные дожди, ожидаются грозы и усиление ветра. Причем похолодает не только в центральной части страны, но и на северо-западе. Относительно тепло будет только на юге России.

В Новой Москве после ливней обрушился автомобильный мост через реку Незнайка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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