После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной просадки опор стали проливные дожди. Как сообщает ТАСС, мост находится рядом с деревней Большое Покровское.
- На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто,- сообщили в управлении Госавтоинспекции по Москве.
Пострадавших нет, водителей отправляют в объезд.
После недельной жары в Россию вновь приходит похолодание. Синоптики предупреждают об "арктическом вторжении", температура воздуха к выходным опустится ниже +20 градусов. Сбивать температуру будут проливные дожди, ожидаются грозы и усиление ветра. Причем похолодает не только в центральной части страны, но и на северо-западе. Относительно тепло будет только на юге России.
В Новой Москве после ливней обрушился автомобильный мост через реку Незнайка.
ИСТОЧНИК KP.RU