Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 июня 2020 года составило 46 457 человек

11 Июнь 2020 2020-06-10T21:41:01+03:00

Всего за период пандемии выявили 46 457 человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 июня 2020 года

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В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 735 человек. Всего же за период пандемии выявили – 46 457 человек.Больше всего заболевших за сутки в Богородском (+36), Домодедово (+52), Клину (+39), Красногорске (+50), Подольск (+42), Раменском (+37), Шатуре (+38).

- Всего в Московской области скончались 622 человека, вылечились – 13 419 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется: выписали за прошлую неделю 4000 человек, а госпитализировали - 3459.

В Подмосковье уже возобновили работу салоны красоты, центры косметологии, СПА-салоны и массажные кабинеты, сауны и бани.

- На этом фоне власти региона приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи, которую на время введенных ограничений пришлось приостановить, - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU