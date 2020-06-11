Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 июня 2020 года составило 199 785 человек

11 Июнь 2020 2020-06-10T21:45:47+03:00

Всего в Москве за весь период эпидемии заболели коронавирусом 199 785 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 11 июня 2020 года

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В Москве наблюдается спад по количеству заболевших. Последние данные из оперативного штаба – 1195 человек (самый низкий показатель с 12 апреля), днем ранее - выявили 1572 человека с коронавирусом. Кто заболел за последние сутки?

- Среди новых заболевших: 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Всего в Москве за весь период эпидемии заболели коронавирусом 199 785 человек COVID 2019, из них уже вылечились 113 533 человек (56,82%).

- Ситуация в городе продолжает налаживаться. За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус еще 3796 человек, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва, напомним, вышла из режима самоизоляции – в городе разрешено выходить на прогулки, а также теперь не нужно оформлять цифровые пропуски для передвижения на общественном или личном транспорте.

- Утвержден график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. С 9 июня начали работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству и другие организации, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU