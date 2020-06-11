Коронавирус в Москве, последние новости на 11 июня 2020: названы цифры по смертности за май

11 Июнь 2020 2020-06-10T21:48:04+03:00

Всего в столице – 199 785 человек заразились COVID 2019 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 11 июня 2020.

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В Москве зафиксировали рекордно низкую цифру по заболевшим за последние сутки – 1195 человек (самый низкий показатель с 12 апреля), днем ранее - выявили 1572 человека с коронавирусом. Побороли COVID 2019 уже 113 533 человека, что составляет 56,82% от общего числа заболевших.

- Всего в столице – 199 785 человек заразились COVID 2019, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

От ковида, как основной причины смерти, в мае умерло 2757 человек. Такие данные озвучили в Департаменте здравоохранения Москвы.

- Смертность за май будет выше показателей апреля в связи с тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель, - объяснили в ведомстве.

Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:

- 2% - случаи, где вирус явился основной причиной,

- 3,8% - все случаи, где вирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Как говорят медики, эти данные намного ниже, чем в других крупных городах, куда также пришла эпидемия: Нью-Йорк - 10,7%, Лондон - 22,7%, Стокгольм - 15,2%, Мадрид - 21,5%.

Шесть московских медицинских бригад отправились с Дагестан, Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, во Владимир и Псков для помощи в борьбе с COVID 2019, среди врачей и Денис Проценко, являющийся главврачом медкомплекса в Коммунарке.

- Всего порядка 40 медиков из ведущих стационаров столицы. Они укомплектованы всем необходимым, включая средствами индивидуальной защиты. В региональные больницы уже доставлены спецкостюмы, медикаменты, экспресс-тесты, а также медицинское оборудование, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU