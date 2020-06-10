2020-06-10T21:46:44+03:00
В мире

На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора

Первый бой Мила Кузнецова проведет в сентябре в Таиланде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для модели ищут "равную" соперницуДля модели ищут "равную" соперницуФото: Instagram.com
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Украинская модель решила пробиться в большой спорт прямо из инстаграм - отсутствие опыта с лихвой компенсируется 13-м размером груди. Даже если не победит, то запомнится.

Заиметь такие воспоминания придется экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который должен стать почетным гостем турнира. Сам турнир состоится в сентябре 2020 года в Таиланде. Это будет первое выступление Кузнецовой в MMA (смешанные единоборства). Это будет зрелищный (для модели ищут соперницу с похожими параметрами) но (судя по спортивному опыту Кузнецовой) короткий бой.

Как сообщает "Чемпионат.com", Мила еще не приступила к тренировкам, она рассчитывает освоить все тонкости боя, когда откроется международное сообщение. На Родине готовиться к бою MMA модели с 13-размером груди по неизвестными причинам невозможно.

mila_kuznetsova10mila_kuznetsova10
Модель с 13 размером груди мечтает стать боксером
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ИСТОЧНИК KP.RU

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На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
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