2020-06-10T22:20:15+03:00
В мире

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов

Повышение ставки не ожидается до конца 2022 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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США считается самой пострадавшей страной от коронавирусаСША считается самой пострадавшей страной от коронавирусаФото: REUTERS
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На фоне снижения экономической активности, ФРС США (Федеральная резервная система, выполняющая функции регулятора) сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов годовых.

- Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%, — сказано в сообщении.

На такой уровень ставку опустили во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать американскую экономику. Менять показатели планирую только после того, как страна преодолеет кризис. Это произойдет не раньше 2022 года, сказано в отчете ведомства. Для корректировки будут оценивать ситуацию с безработицей, инфляцию, а также данные о международных финансовых событиях в мире.

В США приступили к снятию блокировки по коронавирусу: возобновляют работу предприятия, салоны красоты, людям разрешили гулять, но с соблюдением социальной дистанции, высшая лига футбола возобновит приостановленный сезон 8 июля.

- Мы знаем, что все хотят вернуться к нормальной жизни, включая экономику, но это не означает, что все правила (введенные в период пандемии) отменены. И именно поэтому мы говорим, будьте осторожны,- приводит слова доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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