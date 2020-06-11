11 Июнь 2020 2020-06-11T00:55:18+03:00

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 3 085 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 3 138 человек. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 53 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 358 летальных исходов после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 216 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 234,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

По оперативным данным в мае 2020 года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей. Превышение смертности по сравнению со средним значением в мае за последние 3 года составляет 5799 случаев. За последние сутки в Москве выявлено 195 новых случаев коронавируса - это самый низкий показатель с 12 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что московский мэр Сергей Собянин сообщил, что плановый переход к нормальной жизни в Москве займёт почти 2,5 месяца. При этом сохраняются жёсткие санитарные требования по работе всех предприятий - как промышленности, так и торговле, бытовых услуг, транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU