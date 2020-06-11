2020-06-10T22:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 11 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 3 796 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 252 тысяч пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 10 386 человек. Зараженными в стране остаются более 234,5 тысячи пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

За последние сутки в Москве выявлено 1 195 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

Заболеваемость на территории России вышла на плато и эксперты в области медицины рассчитывают, что к концу лета страна победит болезнь. Новая вспышка возможна, пока в мире нет вакцины от коронавиурса: по разным данным, новый всплеск заболеваемости возможен в октябре или ближе к концу года. Несмотря на это, многие ограничения в Москве уже сняты или снимут в ближайшее время, но некоторые из нововведений из-за пандемии могут остаться с нами надолго. Так, в МГУ не исключают, что начать учебный год придется в формате дистанционного обучения из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказали премьеру Михаилу Мишустину о выходе регионов из ограничений (подробности)

ВОЗ: бессимптомные носители коронавируса заражают других людей очень редко

Однако зачастую болезнь протекает в слабовыраженной форме, а не бессимптомно, предупреждают инфекционисты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 июня 2020 года составило 46 457 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 3 138 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 июня 2020: названы цифры по смертности за май
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 июня 2020 года составило 199 785 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек
Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Роспотребнадзор назвал регионы, где пройдет массовое тестирование на антитела к COVID-19
Названы безопасные туристические направления в 2020 году на фоне пандемии
"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода
В работе Instagram произошел сбой
Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы
Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в Instagram
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
Предприятие Роскосмоса готово подготовить туристов к выходу в открытый космос
Погода в Москве на 11 июня 2020: синоптики обещают грозу и легкий дождь
Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии