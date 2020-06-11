11 Июнь 2020 2020-06-10T22:32:23+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 11 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 3 796 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 252 тысяч пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 10 386 человек. Зараженными в стране остаются более 234,5 тысячи пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

За последние сутки в Москве выявлено 1 195 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

Заболеваемость на территории России вышла на плато и эксперты в области медицины рассчитывают, что к концу лета страна победит болезнь. Новая вспышка возможна, пока в мире нет вакцины от коронавиурса: по разным данным, новый всплеск заболеваемости возможен в октябре или ближе к концу года. Несмотря на это, многие ограничения в Москве уже сняты или снимут в ближайшее время, но некоторые из нововведений из-за пандемии могут остаться с нами надолго. Так, в МГУ не исключают, что начать учебный год придется в формате дистанционного обучения из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказали премьеру Михаилу Мишустину о выходе регионов из ограничений (подробности)

ВОЗ: бессимптомные носители коронавируса заражают других людей очень редко

Однако зачастую болезнь протекает в слабовыраженной форме, а не бессимптомно, предупреждают инфекционисты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU