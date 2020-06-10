2020-06-10T22:38:02+03:00
Общество

В Минстрое посчитали "выпадающие доходы" от заморозки тарифов ЖКХ

Коммунальные тарифы повышают раз в год, с 1 июля, но из-за пандемии индексация может не произойти
Юлия САЛЬНИКОВА
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Инициатива предполагает отказ от ежегодного повышения тарифовИнициатива предполагает отказ от ежегодного повышения тарифовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Минстрое посчитали, во сколько может обойтись заморозка коммунальных тарифов.

Инициатива, которую рассматривают в ведомстве, предполагает отказ от ежегодной индексации. Напомним, последние несколько лет тарифы ЖКХ повышают раз в году, 1 июля. Но из-за пандемии коронавируса, от этой процедуры хотят отказаться. Правда, в самом Минстрое считают - это может добавить проблем и без того пострадавшей от кризиса отрасли:

- Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора,- заявил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров, его слова приводит РИА Новости.

За три месяца, что Россия борется с коронавирусом, отрасль уже потеряла 70-80 миллиардов рублей, поэтому, 300 миллиардов в ведомстве считают "очень большими деньгами", если лишиться этих доходов, то "отрасль может не выдержать".

ИСТОЧНИК KP.RU

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