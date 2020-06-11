Погода в Москве на 11 июня 2020: синоптики обещают грозу и легкий дождь

11 Июнь 2020 2020-06-10T22:35:30+03:00

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Сильный дожди, которыми отличился май этого года, постепенно уходят из столицы, но жителям города обещают продолжение кратковременных осадков и летних гроз в середине июня. О погоде в Москве и области на воскресенье, 11 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью температура воздуха в столице опуститься до 18 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Днем на улицах Москвы станет теплее: температура поднимется до 28 градусов по Цельсию, однако возможны гроза, переменная облачность и небольшие кратковременные дожди.

Ветер южный и юго-западный до 1 метра в секунда, атмосферное давление 749-748 мм рт. ст., влажность воздуха в светлое время суток – до 68 процентов. 11 июня на территории Московской области преобладает III класс пожарной опасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории остальной России июнь начался с аномально высоких температур - даже в Приморье и Коми, где традиционно не слишком жарко, было до 31 градуса по Цельсию. Но специалисты прогнозируют, что погода изменится уже на этой неделе, по стране пройдут несколько волн дождей, а похолодание к выходным ощутят жители большей части территории государства.

Продолжительные ливни в столичном регионе повлекли за собой большой ущерб. В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной просадки опор стали проливные дожди рядом с деревней Большое Покровское.

ИСТОЧНИК KP.RU