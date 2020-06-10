Фонтан и чучело медведя: СК показал видео с роскошной резиденцией вора в законе Васи Бандита
Правоохранители задержали подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, который занимал высшее положение в преступной иерархии 27 лет. Преступник постоянно проживал Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области. Сегодня, 10 июня, Следственный комитет России опубликовал видео, на которым правоохранители запечатлели роскошную резиденцию вора в законе.
На видеозаписи видно дорогой особняк выполненный в древнерусском стиле с фонтаном во дворе, рыцарскими доспехами и чучелом медведя.
По данным следствия, задержанный Вася Бандит был неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства. С 1993 года криминальный авторитет координировал, создавал и поддерживал связи между организованными преступными группами, а также принимал активное участие в «воровских складах» для раздела сфер преступного влияния и преступных доходов.
Для финансирования группировок вор в законе и участники банд похищали бизнесменов, вымогали у них денежные средства, совершали разбойные нападения, мошенничества и организовывали нелегальный бизнес.
В настоящее время в отношении 56-летнего задержанного преступника следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии по статье 210.1 Уголовного кодекса. Сейчас с подозреваемым работают правоохранители: они проводят обыски и другие следственные действия.
Рыцарские доспехи и чучело медведя: СК показал резиденцию вора в законе Васи Бандита.
ИСТОЧНИК KP.RU