2020-06-10T23:59:25+03:00
Экономика

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги

Представители банка уже проводят проверку
Ксения АНУФРИЕВА
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долгиКлиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долгиФото: Иван МАКЕЕВ
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Клиенты крупнейшей в России кредитной организации «Сбербанк» стали жаловаться на списание единовременных детских пособий в счет погашения долга. Специалисты банка уже проводят соответствующие проверки по данным жалобам, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Напомним, что жители России получают пособия на детей от 3 до 7 лет с 1 июня этого года из-за распространения пандемии коронавируса и введенных властями государства мер поддержки граждан. Сумма детских выплат составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, и списать ее в счет долга банк не может по закону.

Представители Сбербанка отметили, что такие случае не являются системными – они единичные и по каждому из них уже проводятся соответствующие проверки, а клиентам предоставляется ответ.

В финансовой организации подчеркнули, что существует специальная система идентификации социальных выплат, которые нацелены на поддержку населения в период пандемии коронавируса. Эта система должна обеспечиваться правильное исполнение взысканий по судебному производству.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин подписал закон об увеличении размера детских пособий в два раза. Нормативный акт удваивается максимальный размер выплаты на ребенка для родителей, оставшихся без работы - если раньше семья могла рассчитывать на выплату в шесть тысяч рублей, то теперь получит до 13 504 рублей. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет тоже увеличивается в два раза до 6 752 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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