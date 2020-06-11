2020-06-11T00:18:07+03:00
В мире

"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о Крыме

Президент Украины заявил, что России «будет стыдно за оккупацию» полуострова
Ксения АНУФРИЕВА
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"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о Крыме"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о КрымеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин прокомментировал слова действующего президента страны Владимира Зеленского, который ранее заявил, что России «будет стыдно» за Крым и предложил «отобрать» территорию назад.

- Зеленский говорит, что россиянам станет стыдно за оккупацию Крыма. Но это не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать - никто в России добровольно его не отдаст, - заявил бывший украинский министр на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее Зеленский сообщал, как, по его мнению, возможно восстановить взаимоотношения России и Украины. Президента государства заверил, что без «возвращения» Крыма это будет невозможно, а также выразил уверенность в том, что российскому народу через несколько лет станет стыдно из-за воссоединения полуострова с этих страной.

Как ранее писал сайт Kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему стыдно за некоторые шутки о незалежной, в особенности сравнение страны с «актрисой из немецкого фильма для взрослых». Однако украинский лидер попытался доказать, что эта шутка была о другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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