МОК аннулировал результат женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета официально подтвердил аннулирование результата российской женской сборной по хоккею на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Причиной для этого стало нарушение антидопинговых правил.
Напомним, что российские спортсменки на соревновании дошли до четвертьфинала и заняли шестое место. Места по женскому хоккею на Олимпиаде в Сочи теперь распределяются так: первое место Канада, второе США, третье Швейцария, далее Швеция, Финляндия, Германия и Япония.
Специалисты комитета под руководством Дениса Освальда признала россиянок виновными в нарушении антидопинговых требований и пожизненно отстранили их от участия в Олимпийских играх. Изначально под санкции попали восемь хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде, сообщает ТАСС.
Кроме того, Международный олимпийский комитет подтвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года. Аннулировано также и пятое место Аниси Кирдяпкиной.
ИСТОЧНИК KP.RU