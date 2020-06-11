МОК аннулировал результат женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:28:43+03:00

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета официально подтвердил аннулирование результата российской женской сборной по хоккею на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Причиной для этого стало нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что российские спортсменки на соревновании дошли до четвертьфинала и заняли шестое место. Места по женскому хоккею на Олимпиаде в Сочи теперь распределяются так: первое место Канада, второе США, третье Швейцария, далее Швеция, Финляндия, Германия и Япония.

Специалисты комитета под руководством Дениса Освальда признала россиянок виновными в нарушении антидопинговых требований и пожизненно отстранили их от участия в Олимпийских играх. Изначально под санкции попали восемь хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде, сообщает ТАСС.

Кроме того, Международный олимпийский комитет подтвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года. Аннулировано также и пятое место Аниси Кирдяпкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU