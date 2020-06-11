2020-06-11T00:42:24+03:00
В мире

Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-Жанейро

В здании канала «Globo» мужчина взяла в заложники девушку-репортера
Поделиться:
Комментарии: comments1
Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-ЖанейроНеизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-ЖанейроФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Неизвестный мужчина с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро. Ворвавшись в здание, злоумышленник взял заложников, но местный сотрудники правоохранительных органов сумели вовремя его обезвредить, сообщает издание G1.

По данным местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Нападавший взял в заложники девушку-репортера из Globo, преступник был в защитной медицинской маске и держал в руке Библию. Для переговоров с нападавшим к нему вышел представитель руководства телеканала, после чего мужчина был схвачен охраной и передан полиции.

Уточняется, что неизвестный, вероятнее всего, страдает от психических расстройств, а происшествия не имело политической подоплеки и не относилось к деятельности телеканала.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 23 мая мужчина взял в заложники сотрудников «Альфа банка» на Земляном валу в российской столице. Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить нападавшего, который утверждал, что имеет при себе бомбу и может взорвать здание в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии
В Москве от коронавируса умерли 53 пациента за сутки
Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-Жанейро
МОК аннулировал результат женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи
"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о Крыме
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Фонтан и чучело медведя: СК показал видео с роскошной резиденцией вора в законе Васи Бандита
Джоан Роулинг заявила, что подверглась сексуальному насилию в 20 лет
Конгресс США предложил признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции
За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу
В Минстрое посчитали "выпадающие доходы" от заморозки тарифов ЖКХ
В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов
На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков
Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией
После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Тело пропавшей украинской журналистки нашли в джунглях Таиланда
Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года