Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-Жанейро

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:42:24+03:00

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Неизвестный мужчина с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро. Ворвавшись в здание, злоумышленник взял заложников, но местный сотрудники правоохранительных органов сумели вовремя его обезвредить, сообщает издание G1.

По данным местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Нападавший взял в заложники девушку-репортера из Globo, преступник был в защитной медицинской маске и держал в руке Библию. Для переговоров с нападавшим к нему вышел представитель руководства телеканала, после чего мужчина был схвачен охраной и передан полиции.

Уточняется, что неизвестный, вероятнее всего, страдает от психических расстройств, а происшествия не имело политической подоплеки и не относилось к деятельности телеканала.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 23 мая мужчина взял в заложники сотрудников «Альфа банка» на Земляном валу в российской столице. Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить нападавшего, который утверждал, что имеет при себе бомбу и может взорвать здание в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU