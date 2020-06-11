В Москве от коронавируса умерли 53 пациента за сутки

11 Июнь 2020 2020-06-11T01:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки от коронавируса в российской столице умерли еще 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших в Москве с начала пандемии достигло отметки в 3 138 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Департамент здравоохранения также опубликовал официальный данные по количеству умерших в Москве за май текущего года. В прошлом месяце в столице государства погибли более 15 тысяч человек. Превышение смертности по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев. При этом, 92% всей избыточной смертности в мае пришлось именно на смерти от коронавирусной инфекции и осложнений после заражения вирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, смертность от коронавируса в России достаточно низкая по сравнению с другими развитыми странами мира. Глава программы Всемирной организации здравоохранения заявил, что такой низкий показатель в России «трудно понять» и призвал властей государства представить метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают смерти от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг предположения о занижении уровня смертности в России, заявив, что страна не "манипулирует" статистикой, а просто имеет более эффективную систему здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказали премьеру Михаилу Мишустину о выходе регионов из ограничений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU