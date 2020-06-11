2020-06-11T01:03:29+03:00
Спорт

"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии

Победу мюнхенцы вырвали благодаря голу Левандовски в конце игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Бавария" прошла в финал Кубка Германии по футболу."Бавария" прошла в финал Кубка Германии по футболу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 10 июня, в Мюнхене прошел второй полуфинал Кубка Германии по футболу. "Бавария" принимала на своем поле "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне и добилась ожидаемой победы над соперником со счетом 2:1.

Счет в поединке открыл на 14-й минуте Перишич после паса Мюллера. Во второй половине матча гостям удалось сравнять счет - мяч на свой счет записал Данни да Кошта. Но уже спустя пять минут Роберт Левандовски после паса Йосуа Киммиха принес "Баварии" победу". Выиграв 2:1, мюнхенцы стали вторыми финалистами Кубка Германии этого сезона. Их соперником по решающей игре станет леверкузенский "Байер", который днем ранее победил "Саарбрюкен" со счетом 3:0.

Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии
В Москве от коронавируса умерли 53 пациента за сутки
Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-Жанейро
МОК аннулировал результат женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи
"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о Крыме
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Фонтан и чучело медведя: СК показал видео с роскошной резиденцией вора в законе Васи Бандита
Джоан Роулинг заявила, что подверглась сексуальному насилию в 20 лет
Конгресс США предложил признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции
За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу
В Минстрое посчитали "выпадающие доходы" от заморозки тарифов ЖКХ
В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов
На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков
Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией
После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Тело пропавшей украинской журналистки нашли в джунглях Таиланда
Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года