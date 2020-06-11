"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии

11 Июнь 2020 2020-06-11T01:03:29+03:00

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В среду, 10 июня, в Мюнхене прошел второй полуфинал Кубка Германии по футболу. "Бавария" принимала на своем поле "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне и добилась ожидаемой победы над соперником со счетом 2:1.

Счет в поединке открыл на 14-й минуте Перишич после паса Мюллера. Во второй половине матча гостям удалось сравнять счет - мяч на свой счет записал Данни да Кошта. Но уже спустя пять минут Роберт Левандовски после паса Йосуа Киммиха принес "Баварии" победу". Выиграв 2:1, мюнхенцы стали вторыми финалистами Кубка Германии этого сезона. Их соперником по решающей игре станет леверкузенский "Байер", который днем ранее победил "Саарбрюкен" со счетом 3:0.

Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU