Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon

11 Июнь 2020 2020-06-11T01:15:45+03:00

По словам главы SpaceX, российские разработки послужили одной из причин отказа от водородного топлива

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Предприниматель из США, глава организаций SpaceX и Tesla Илон Маск оценил статью руководителя российской государственной корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Свой комментарий он разместил в публикации социальной сети Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Ранее в среду журналист опубликовал перевод колонки Рогозина на английский язык и обратил внимание на то, что глава Роскосмоса сравнил предоставленную российской корпорацией американцам возможность доставлять астронавтов на МКС с работами великих художников эпохи Возрождения.

- Как и картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены из-за уникальности и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки космонавтов на МСК бесценен,- говорил Дмитрий Рогозин.

"Неплохой отрывок", - прокомментировал Маск по-английски. По его словам, именно советские и российские разработки позволили разработчикам двигателей Raptor компании SpaceX отказались от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

Напомним, недавно в космической отрасли произошло историческое событие, которые в США ждали более девяти лет: новый космический корабль Crew Dragon с космонавтами на борту успешно совершил полет в космос и пристыковался к МКС. Если все пойдет по плану, в этом же году пройдут испытания еще одного пилотируемого корабля - Starliner компании Boeing.

ИСТОЧНИК KP.RU