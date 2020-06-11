11 Июнь 2020 2020-06-11T01:34:45+03:00

День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным с сохранением заработной платы

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День голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации перенесли на 1 июля этого года. Президент России Владимир Путин постановил, что данная дата будет выходным, однако не все россияне смогут или захотят отдыхать в этот день. Заработная плата будет полностью сохранены – более того, работающие 1 июля получат повышенную оплату труда, рассказала РИА Новости руководитель социального комитета российского Совета Федерации Инна Святенко.

- Граждане не должны потерять в оплате труда за июль текущего года. За работу в день голосования по поправкам в Конституцию предусмотрена оплата в повышенном размере, - отметила специалист.

Сенатор также напомнила, что порядок выплаты заработной платы в выходные и нерабочие праздничные дни урегулирован Трудовым кодексом России (статья 153). Особенности оплаты для каждого отдельного сотрудника связана с тем, какая система установлена для работников в конкретной организации.

Напомним, что изначально голосование по поправкам в Конституцию назначали на 22 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции и необходимости защитить жизни и здоровье жителей России его пришлось временно отложить. На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин объявил, что новой датой голосования станет 1 июля и этот день будет выходным с сохранением заработной платы.

Следует отметить, что 1 июля пройдет очное голосование, но также будет и дистанционное – с 25 по 30 июня. Впервые жители страны смогут проголосовать, не выходя из дома. Правда, такая возможность будет только у россиян из Москвы и Нижегородской области. Электронный онлайн-участок для голосования будет доступен зарегистрированным пользователям единого портала государственных услуг и подтверждённой записью на сайте, а так же на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Кроме того, необходимо зарегистрировать на сайте для голосования 2020og.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU