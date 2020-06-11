2020-06-11T01:57:04+03:00
Общество

Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

Российский президент на секунду оговорился, сославшись на данные несуществующего ведомства
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерстваПутин в ходе совещания «придумал» название нового министерстваФото: REUTERS
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В ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий в режиме видеоконференции, которое прошло 10 июня, российский глава Владимир Путин нечаянно оговорился и сослался в своей речи на данные от несуществующего в стране ведомства - Минэкономсвязи.

- По оценке Минэкономсвязи, в текущем году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%, - сказал президент страны, перепутав Минкомсвязи с неким «Минэкономсвязи».

На совещании присутствовали участие члены правительства России во главе с премьер-министро страны Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей IT-отрасли. Участники совещания обсудили ситуацию в отрасли, которая во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов и территорий страны.

Путин "придумал" новое министерство.Видео: РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
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