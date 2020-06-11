Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
В ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий в режиме видеоконференции, которое прошло 10 июня, российский глава Владимир Путин нечаянно оговорился и сослался в своей речи на данные от несуществующего в стране ведомства - Минэкономсвязи.
- По оценке Минэкономсвязи, в текущем году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%, - сказал президент страны, перепутав Минкомсвязи с неким «Минэкономсвязи».
На совещании присутствовали участие члены правительства России во главе с премьер-министро страны Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей IT-отрасли. Участники совещания обсудили ситуацию в отрасли, которая во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов и территорий страны.
Путин "придумал" новое министерство.Видео: РИА Новости
ИСТОЧНИК KP.RU