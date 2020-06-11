Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

11 Июнь 2020 2020-06-11T01:57:04+03:00

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В ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий в режиме видеоконференции, которое прошло 10 июня, российский глава Владимир Путин нечаянно оговорился и сослался в своей речи на данные от несуществующего в стране ведомства - Минэкономсвязи.

- По оценке Минэкономсвязи, в текущем году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%, - сказал президент страны, перепутав Минкомсвязи с неким «Минэкономсвязи».

На совещании присутствовали участие члены правительства России во главе с премьер-министро страны Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей IT-отрасли. Участники совещания обсудили ситуацию в отрасли, которая во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов и территорий страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784316" frameborder="0"></iframe> Путин "придумал" новое министерство.Видео: РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU