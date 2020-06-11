2020-06-11T03:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса

Эксперты рассказали, как можно предотвратить вторую волну заражения
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавирусаУченые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавирусаФото: Андрей АБРАМОВ
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Ученые из Кембриджа и Гринвича сообщили, что повсеместное ношение средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса – это удерживает базовый показатель репродукции заболевания на уровне ниже единицы и в дальнейшем позволит предотвратить вторую волну инфекции. Специалисты назвали это действенным способом, который поможет победить пандемии, сообщает научный журнал Proceedings of the Royal Society.

Эксперты уточнили, что ограничительные мероприятия являются не единственным условием того, что в мире не начнется второй волны коронавирусной инфекции. Однако даже простые самодельные маски могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от наличия симптомов заболевания.

Ношение масок должно эффективно сочетаться с социальным дистанцированием и некоторыми карантинными мерами - это позволит покончить с пандемией и победить вызванный ею экономический кризис до появления вакцины от вируса.

Одним из ключевых показателей способности вируса вызвать эпидемию или пандемию является базовый показатель репродукции, который равен среднему количеству зараженных людей. Для коронавируса БПР оценивается от 2 до 6,5. Чтобы пандемия замедлилась, нужно, чтобы показатель был ниже единицы.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ученые указали на самый опасный период в течение коронавирусной инфекции: люди, заболевшие коронавирусом, могут быстрее других распространять его в первые дни инфицирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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