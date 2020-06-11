Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
Девушка российского хоккеиста из клуба НХЛ "Тампа Бей Лайтнинг" Михаила Сергачева Елизавета Федотова рассказала своим подписчикам об одном случае в баре с участием актера Михаила Ефремова, недавно устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.
Федотова сообщила, что в тот вечер артист был "пьяным в стельку" и говорил в адрес бармена некоторые нетактичные выражения.
- Он обращался к бармену со словами вроде: "Эй ты, рыжий". И дальше еще что-то нетактичное, - написала девушка хоккеиста в социальных сетях.
Она также раскритиковала знаменитостей из России, которые поддерживают Михаила Ефремова после пьяной аварии в столице государства. По мнению Федотовой, актер совершил страшное преступление и не заслуживает никакого оправдания.
Напомним, что трагедия произошла поздно вечером 8 июня. Кинозвезда Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце: выехал на внедорожнике на встречную полосу и протаранил грузовичок курьерской службы доставки, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Водитель грузовика был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии – врачи боролись за его жизни всю ночь, но мужчина все-таки погиб от полученных травм. Выяснилось, что Ефремов был в сильном алкогольном опьянении - в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотиков.
"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.
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Источник радио «Комсомольская правда» рассказал в прямом эфире, как артист провел день перед аварией. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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