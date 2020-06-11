2020-06-11T03:55:22+03:00
Спорт

Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в Instagram

Заработок футболиста в соцсети превышает его оклад в «Ювентусе»
Ксения АНУФРИЕВА
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Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в InstagramРоналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в InstagramФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нападающий футбольного клуба «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в рейтинге спортсменов мира, которые заработали больше всех денег в социальной сети Instagram за прошедший год. Об этом сообщает издание Foxsports.

Общий доход португальского футболиста составил около 50,3 миллиона американских долларов. За минувший год форвард опубликовал в Instagram 43 поста с рекламой, за каждый из которых получил примерно 1,17 миллиона долларов. Таким образом, заработок Криштиану Роналду в социальной сети превысил его оклад в спортивном клубе «Ювентус». По контракту с туринцами он получает 33 миллиона долларов.

Второе место досталось нападающему «Барселоны» Лионель Месси – он заработал на рекламе в Instagram 30,4 миллиона долларов. На третьем месте расположился индийский игрок в крикет Вират Кохли с 15,7 миллиона долларов. Четвертое и пятое место принадлежат Дэвиду Бекхэму (11,6 миллиона) и Неймару (8,1). Выходит, что в сумме Роналду заработал больше Месси, Неймара и Бэкхема вместе взятых.

До этого журнал Forbes признал Роналду первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Нападающий за футбольную карьеру заработал 650 миллионов долларов в качестве заработной платы от различных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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