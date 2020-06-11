Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:06:12+03:00

В этот день по христианским поверьям существует множество суеверий и народных примет

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Представители Православной церкви чтут память святой Феодосии Тирской – 11 июня во всем христианском мире отмечают праздник, который в народе называется День святой Феодосии.

Праздничное утро в этот четверг для верующих начнется с торжественных богослужений в храмах, которые уже открылись после пандемии и готовы принимать прихожан. После этого миряне начинают отмечать праздник в своих домах вместе с семьей. Издавна в День Феодосии Колосятницы было также принято ходить в поля и смотреть на урожай, который должен в скором времени дать свои плоды.

На 11 июня существует множество суеверий и народных примет. Так, считается, что этот день необходимо провести как можно более позитивно, думая о приятном и радуя окружающих – тогда в ближайшем будущем вас будут ждать положительные на эмоции и события. День является удачным для любителей рыбалки: рыбаков ждет отличный, крупный улов, а женщинам стоит заняться сбором целебных трав.

Много в этот праздник и запретов для представителей Православной церкви: 11 июня нельзя ссориться с ближними, начинать новые дела, работать с тканью, спорить с окружающими, а также делать предложение своей возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU