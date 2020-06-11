2020-06-11T04:06:12+03:00
Общество

Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы

В этот день по христианским поверьям существует множество суеверий и народных примет
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии КолосятницыПравославные христиане в четверг отмечают День Феодосии КолосятницыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представители Православной церкви чтут память святой Феодосии Тирской – 11 июня во всем христианском мире отмечают праздник, который в народе называется День святой Феодосии.

Праздничное утро в этот четверг для верующих начнется с торжественных богослужений в храмах, которые уже открылись после пандемии и готовы принимать прихожан. После этого миряне начинают отмечать праздник в своих домах вместе с семьей. Издавна в День Феодосии Колосятницы было также принято ходить в поля и смотреть на урожай, который должен в скором времени дать свои плоды.

На 11 июня существует множество суеверий и народных примет. Так, считается, что этот день необходимо провести как можно более позитивно, думая о приятном и радуя окружающих – тогда в ближайшем будущем вас будут ждать положительные на эмоции и события. День является удачным для любителей рыбалки: рыбаков ждет отличный, крупный улов, а женщинам стоит заняться сбором целебных трав.

Много в этот праздник и запретов для представителей Православной церкви: 11 июня нельзя ссориться с ближними, начинать новые дела, работать с тканью, спорить с окружающими, а также делать предложение своей возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы безопасные туристические направления в 2020 году на фоне пандемии
"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода
В работе Instagram произошел сбой
Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы
Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в Instagram
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
Предприятие Роскосмоса готово подготовить туристов к выходу в открытый космос
Погода в Москве на 11 июня 2020: синоптики обещают грозу и легкий дождь
Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии