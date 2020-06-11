2020-06-11T04:50:50+03:00
В мире

"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода

Пациента из Великобритании задержали за оскорбительное видео и угрозы врачам
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного уходаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации многие клиники во всем мире были перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусом. Некоторые пациенты с другими заболеваниями стали жаловаться, что не получают должного лечения из-за того, что все усилия медиков направлены на борьбу с пандемией, но возмущение некоторых по данному поводу дошло до абсурда.

Так, британец Мэтью Уэйн из Хэндсворта позвонил врачам больницы Бирмингема и сообщил им, что якобы собирается взорвать медицинское учреждение, а также пожелал персоналу клиники «умереть от коронавируса». Свои угрозы злоумышленник записал на видео, которое позже опубликовал на Youtube, сообщает "Mirror".

Чуть позже 31-летнего мужчину задержали местные правоохранительные органы. Он признался, что был пациентом больницы Бирмингема, куда приехал, полагая, что у него сердечный приступ. Мужчина оказался настолько недоволен оказанным ему лечением и тем, что врачи больше обращали внимание на коронавирусных больных, что решил в шутку угрожать медикам. Кстати, инфаркт, который британец сам себе диагностировал, так и не подтвердился.

На суде Мэтью Уэйн признал свою вину и извинился перед персоналом клиники. Правоохранители отпустили его под залог, запретив публиковать что-либо оскорбительное в социальных сетях и связывать с данной больницей, если только ему действительно не потребуется медицинская помощь.

Как недавно писал сайт Kp.ru, еще один ужасный случай произошел с врачами, которые сражаются с пандемией, в Мексике. Неизвестные бандиты совершили нападение на дом, в котором мирно спали две медсестры и маленькая семилетняя девочка. Двое злоумышленников подкрались к воротам здания поздно ночью и подожгли дом с помощью горючей жидкость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы безопасные туристические направления в 2020 году на фоне пандемии
"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода
В работе Instagram произошел сбой
Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы
Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в Instagram
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
Предприятие Роскосмоса готово подготовить туристов к выходу в открытый космос
Погода в Москве на 11 июня 2020: синоптики обещают грозу и легкий дождь
Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии