Названы безопасные туристические направления в 2020 году на фоне пандемии

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:02:01+03:00

В некоторых государствах с большей вероятностью будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения

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Специалисты Всемирного совета по туризму и путешествия WTTC сообщили о наиболее безопасных направлениях для туристов летом текущего года на фоне пандемии коронавируса и необходимости соблюдать все правила безопасности в сфере здравоохранения. Список «безопасных» государств появился на официальном сайте организации.

Безопасными для отдыха признали Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию. Именно в этих странах приняты протоколы безопасности, которые должны помочь путешественникам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Данные протоколы были одобрены Всемирная туристская организация ООН.

Отмечается, что по мере возобновления туристической деятельности и снятия ограничений этот список стран будет пополняться. Ранее эксперты также назвали самые популярные страны для путешествий на фоне пандемии. К удивлению, первое место заняла Испания, несмотря на то, что она сильнее всех европейских стран пострадала от коронавируса.

Как сообщал сайт Kp.ru, с сегодняшнего дня, 11 июня, Турция начнет принимать первых иностранцев и откроет границы. Запрет на международное авиасообщение действовал несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU