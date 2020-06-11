2020-06-11T05:51:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат выплаты за борьбу с коронавирусом

Размер дополнительных выплат врачам за май составит до 80 тысяч рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат выплаты за борьбу с коронавирусомБолее 7,3 тысячи медиков Минобороны получат выплаты за борьбу с коронавирусомФото: Андрей КАРА
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Более 7,3 тысячи медработников министерства обороны России получат стимулирующие допвыплаты за прошлый месяцы за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в четверг представители ведомства.

- За май выплаты за борьбу с коронавирусом получат более 7,3 тысячи медиков Минобороны, в том числе и гражданский персонал, который трудится в ведомственных медицинских учреждениях. В апреле такие стимулирующие выплаты получили 4,5 тысячи человек, - сообщили в ведомстве.

В Министерстве обороны отметили, что размер выплат будет составлять от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от важности выполняемых конкретным медицинским работников задач. Российские специалисты из ведомства уже оказали помощь по борьбе с пандемией коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, в настоящее время также ведутся работы по лечению зараженных в Армении.

Как ранее писал сайт kp.ru, выплаты медикам в общей сложности направили более 50 миллиардов рублей, а также был подписан указ об обязательном страховании жизни и здоровья медицинских работников, который действует задним числом: все, кто с самого начала участвовал в борьбе с пандемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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