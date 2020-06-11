Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:12:43+03:00

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Успех в разработке вакцины от коронавирусной инфекции не будет являться обязательным условием проведения летний Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом 11 июня сообщил в ходе пресс-конференции генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. При этом он отметил важность разработки эффективной и безопасной вакцины для возвращения к нормальной жизни.

- Организационный комитет Олимпиады «Токио-2020» и Международного олимпийского комитета не ставят разработку вакцины условием проведения соревнований. Однако, безусловно, роль вакцины для возвращения к нормальной жизни после пандемии очень важна, - объяснил политик.

В минувшую среду оргкомитет Олимпийских игр в Токио предложил упростить формат проведения соревнований в следующем году. По планам они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению представителей оргкомитета, Олимпиада в Японии станет символом общемирового единства и возрождения после продолжительной эпидемии, которая нанесла огромные потери всем странам.

Напомним, что соревнования должны были пройти с 27 июля по 9 августа текущего года, однако из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести на целый год – они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU