2020-06-11T06:31:53+03:00
В мире

Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Послы выразят озабоченность решением Китая по ситуации с административным районом
Ксения АНУФРИЕВА
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Министры стран G7 готовят совместное заявление по ГонконгуМинистры стран G7 готовят совместное заявление по ГонконгуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главы министерств иностранных дел стран «большой семерки» в ближайшее время намерены выступить с совместным заявление по поводу ситуации с Гонконгом. Об этом сообщает телеканал NHK, источники которого утверждают, что данное заявление подтвердили японский министр Мотеги Тошимицу и французский дипломат Жан-Ив Ле Дриан.

Вероятнее всего, в заявлении послы G7 выразят озабоченность решением Китая ввести в Гонконге закон о национальной безопасности и призовут властей государства продолжить следовать принципу "одна страна, две системы".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что страна хочет взять на себя роль лидера для принятия странами G7 совместного заявления по административному району.

Напомним, что в мае текущего года ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей власти приняли решение разработать закон о национальной безопасности Гонконга. Такое предложение вызвало бурную негативную реакцию в западных государствах, а американский президента Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начнет вводить санкции и лишит Гонконг привилегированного статуса, если он перестанет быть обособленной составляющей Китая. Майкл Помпео даже сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом, поскольку он не выполняет данные обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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