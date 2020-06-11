Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 11 июня 2020 года: специалисты Роспотребнадзора назвали регионы России, в которых в скором времени должно пройти массовое исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусной инфекции. Тесты на наличие антител смогут пройти все желающие жители Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Эксперты отметили, что исследование необходимо для прогнозирования дальнейшего развития эпидемиологической ситуации с пандемией в каждом конкретном субъекте и в стране в целом. Результаты тестов также позволят медикам установить главные особенности коронавирусной инфекции и понять, какие меры следует предпринять для профилактики заболевания.

К слову, ученые из Кембриджа и Гринвича рассказали об эффективном способе борьбы с пандемией, который поможет избежать второй волны заболевания. По их исследованиям, повсеместное ношение средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса – это удерживает базовый показатель репродукции заболевания на уровне ниже единицы.

Из-за пандемии коронавируса в России пришлось отложить голосование по поправкам в Конституцию – теперь в очном формате оно пройдет 1 июля текущего года. Это день объявлен нерабочим с сохранением заработной платы. Как выяснилось, те россияне, которые будут работать в день голосования по Конституции, получат повышенную оплату труда, как за выполнение рабочих обязанной с выходной день в соответствии с Трудовым кодексом.

Тем временем, республиканцы из Конгресс США предложили ввести самые жесткие санкции против России, Ирана и Китая. Россию в своем докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» они предложили признать «спонсором терроризма», а также подробно описали более 130 способов противодействия «агрессивным противникам Соединенных Штатов Америки в мире».

ИСТОЧНИК KP.RU