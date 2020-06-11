В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:23:59+03:00

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В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страны возобновит сообщение с Россией, когда в мире стабилизируется ситуация с коронавирусом. В ведомстве также отметили, что поездки иностранных граждан и граждан Китая должны соответствовать всем требованиям эпидемиологической безопасности.

- Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан, - передаёт РИА Новости слова представителя МИД Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU