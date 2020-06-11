2020-06-11T09:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч

За последние сутки в городе вылечились 2 236 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ещё 2236 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеЕщё 2236 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве ещё 2 236 пациентов вылечились от коронавируса. Общее число превысило 115 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2 236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек, - рассказала вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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