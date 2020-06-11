2020-06-11T10:38:53+03:00
Общество

Край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы

Такое заявление губернатор Вениамин Кондратьев сделал по итогам совещания с членами Совета Федерации РФ
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что 1627 детских здравниц готовы принимать школьников, как только позволит эпидситуация.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что 1627 детских здравниц готовы принимать школьников, как только позволит эпидситуация.
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На заседании об вопросах поддержки семей с детьми в условиях распространения коронавируса Валентина Матвиенко заявила, что запуск детской оздоровительной кампании должен проводиться при соблюдении всех санитарных требований. И здесь, необходима помощь и контроль местных властей.

Губернатор Краснодарского края в свою очередь отметил, что 1627 детских здравниц готовы принимать школьников, как только позволит эпидситуация. Для детей после снятия карантина будет организован отдых в загородных санаториях, в дневных пришкольных и стационарных лагерях.

– Ребята, которые из-за карантина не попали в санатории весной, смогут отдохнуть летом и осенью, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что регион выделил на детскую оздоровительную кампанию свыше 2,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом финансирование выросло на 342 млн рублей. Всего же речь идет о 5,7 тыс. путевок.

Напомним, ранее Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что курорты Кубани полностью готовы возобновить работу при улучшении эпидситуации. С 1 июня принимают отдыхающих порядка 200 санаториев, с 6 июня открылись набережные, парки и скверы, летние кафе, постепенно открываются пляжи – сейчас таких 28.

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