Край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:38:53+03:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что 1627 детских здравниц готовы принимать школьников, как только позволит эпидситуация.

Такое заявление губернатор Вениамин Кондратьев сделал по итогам совещания с членами Совета Федерации РФ

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На заседании об вопросах поддержки семей с детьми в условиях распространения коронавируса Валентина Матвиенко заявила, что запуск детской оздоровительной кампании должен проводиться при соблюдении всех санитарных требований. И здесь, необходима помощь и контроль местных властей.

Губернатор Краснодарского края в свою очередь отметил, что 1627 детских здравниц готовы принимать школьников, как только позволит эпидситуация. Для детей после снятия карантина будет организован отдых в загородных санаториях, в дневных пришкольных и стационарных лагерях.

– Ребята, которые из-за карантина не попали в санатории весной, смогут отдохнуть летом и осенью, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что регион выделил на детскую оздоровительную кампанию свыше 2,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом финансирование выросло на 342 млн рублей. Всего же речь идет о 5,7 тыс. путевок.

Напомним, ранее Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что курорты Кубани полностью готовы возобновить работу при улучшении эпидситуации. С 1 июня принимают отдыхающих порядка 200 санаториев, с 6 июня открылись набережные, парки и скверы, летние кафе, постепенно открываются пляжи – сейчас таких 28.