Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:10:20+03:00

За сутки в России от заражения коронавирусом скончались 174 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За сутки от COVID-19 умерли 174 человека

Изменить размер текста: A A

В России за последние сутки выявили 8 779 новых заражённых коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 502 436.

Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах из 85.

36,8% из новых заболевших переносили его без каких-либо симптомов. Тестирование они прошли только из-за контакта с пациентом, заболевшим коронавирусом.

За сутки в России от заражения коронавирусом скончались 174 человека. Всего в стране число жертв пандемии достигло 6 532 человек.

Специалисты провели уже более 13,8 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших пациентов увеличилось сегодня на 8 367, и теперь составляет 261 150 человека.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом "Авифавир" поступил в фармацевтические организации семи российских регионов. В больницы передадут 60 тысяч курсов лечения "Авифавиром".

ИСТОЧНИК KP.RU