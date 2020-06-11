2020-06-11T11:05:40+03:00
В мире

Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"

Президент США потребовал у местных властей "вернуть себе свой город сейчас же"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»Фото: REUTERS
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Американский город Сиэтл захвачен внутренними террористами, которыми управляют радикальные демократы, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

- Внутрениие террористы, которыми, конечно же, управляют радикальные левые демократы, захватили Сиэтл. Закон и порядок! - написал Трамп.

Президент США также раскритиковал действия местных властей и призвал их принимать более решительные действия.

- Над радикальным левым губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, как никогда раньше было в этой великой стране. Верните свой город сейчас же! Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Это не игры. Уродские анархисты должны быть немедленно остановлено. Действуйте быстрее!, - обратился президент к местным властям.

Напомним, 8 июня сообщалось, что в Сиэтле во время протестов пострадал человек, когда в толпу протестующих въехал автомобиль, а водитель начал стрельбу.

Протесты охватили США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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