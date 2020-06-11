Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Американский город Сиэтл захвачен внутренними террористами, которыми управляют радикальные демократы, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
- Внутрениие террористы, которыми, конечно же, управляют радикальные левые демократы, захватили Сиэтл. Закон и порядок! - написал Трамп.
Президент США также раскритиковал действия местных властей и призвал их принимать более решительные действия.
- Над радикальным левым губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, как никогда раньше было в этой великой стране. Верните свой город сейчас же! Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Это не игры. Уродские анархисты должны быть немедленно остановлено. Действуйте быстрее!, - обратился президент к местным властям.
Напомним, 8 июня сообщалось, что в Сиэтле во время протестов пострадал человек, когда в толпу протестующих въехал автомобиль, а водитель начал стрельбу.
Протесты охватили США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
ИСТОЧНИК KP.RU