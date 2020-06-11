2020-06-11T11:29:41+03:00
Экономика

Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Кредитные организации просят ЦБ самостоятельно отменять подозрительный перевод, если с владельцем счёта не удалось связаться
Ася КУЗНЕЦОВА
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Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлицБанки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлицФото: "КП" Архив
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Российские банки попросили Центробанк блокировать денежные переводы, если есть признаки того, что их совершили без согласия клиента. Из предложения участников платежного рынка следует, что прибегать к такой мере банки станут только если не смогли выйти на связь с клиентом.

Сейчас они обязаны провести даже подозрительную операцию, если не дозвонились до клиента в течение двух рабочих дней.

- Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь, - передаёт РИА Новости фрагмент из текста обосновании предложения от "Тинькофф банка".

ЦБ в ответ поручил ассоциации "Финтех" подготовить дополнительную аргументацию, почему существующее правило следует отменить. В состав "Финтеха" входят крупнейшие российские банки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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