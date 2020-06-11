Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Российские банки попросили Центробанк блокировать денежные переводы, если есть признаки того, что их совершили без согласия клиента. Из предложения участников платежного рынка следует, что прибегать к такой мере банки станут только если не смогли выйти на связь с клиентом.
Сейчас они обязаны провести даже подозрительную операцию, если не дозвонились до клиента в течение двух рабочих дней.
- Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь, - передаёт РИА Новости фрагмент из текста обосновании предложения от "Тинькофф банка".
ЦБ в ответ поручил ассоциации "Финтех" подготовить дополнительную аргументацию, почему существующее правило следует отменить. В состав "Финтеха" входят крупнейшие российские банки.
ИСТОЧНИК KP.RU