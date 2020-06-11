В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма
На лечение актёра Михаила Ефремова от возможной алкогольной зависимости потребуется порядка месяца, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Он добавил, что после лечения потребуется реабилитация. Прогнозировать её сроки сложно.
- Иногда такие катастрофические события очень отрезвляющее действуют на человека, - отметил нарколог в беседе с РИА Новости.
Евгений Брюн также считает, что, по его мнению, за трагедию ответственны также члены семьи и коллеги Ефремова.
Напомним, вечером 8 июня на улице Смоленская площадь машина, за рулём которой был пьяный Ефремов, выехала на встречную полосу движения и врезалась в фургон. В результате погиб 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров.
Экспертиза показала, что в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя и следы наркотических веществ. Ефремов помещён под домашний арест до суда. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
10 июня полиция также возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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