2020-06-11T11:46:18+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма

После терапии будет необходима реабилитация
Ася КУЗНЕЦОВА
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Возможное лечение актёра Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитацияВозможное лечение актёра Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация
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На лечение актёра Михаила Ефремова от возможной алкогольной зависимости потребуется порядка месяца, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он добавил, что после лечения потребуется реабилитация. Прогнозировать её сроки сложно.

- Иногда такие катастрофические события очень отрезвляющее действуют на человека, - отметил нарколог в беседе с РИА Новости.

Евгений Брюн также считает, что, по его мнению, за трагедию ответственны также члены семьи и коллеги Ефремова.

Напомним, вечером 8 июня на улице Смоленская площадь машина, за рулём которой был пьяный Ефремов, выехала на встречную полосу движения и врезалась в фургон. В результате погиб 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров.

Экспертиза показала, что в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя и следы наркотических веществ. Ефремов помещён под домашний арест до суда. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

10 июня полиция также возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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