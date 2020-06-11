2020-06-11T12:33:32+03:00
Общество

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым

В траурном зале НИИ им. Склифосовского в Москве состоялась прощальная церемония с Сергеем Захаровым
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сергея Захарова похоронили в родном селе Кузьминское Рязанской областиСергея Захарова похоронили в родном селе Кузьминское Рязанской области
Изменить размер текста:

В Москве 11 июня прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшим в результате аварии с Михаилом Ефремовым.

На церемонии в траурном зале Института им. Склифосовского присутствовали только близкие Сергея. Прощание началось около 7 часов утра. Отпевание было запланировано на 10:00 в селе Константиново Рязанской области. После отпевания Сергея похоронили в родном селе Кузьминское.

Сергей Захаров умер утром 9 июня в больнице от несовместимых с жизнью травм. Накануне вечером в его фургон въехал джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов.

В Москве прощаются с Сергеем Захаровым, погибшим после ДТП с Ефремовым.

Представлять интересы семьи Захарова в суде будет адвокат Александр Добровинский. Защищать родственников погибшего он будет безвозмездно.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что, по словам Добровинского, представители актера по сей день не выходили на связь с семьей умершего и не предлагали компенсацию и не просили извинений.

ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, есть жертвы
В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма
Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса
Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона
Краснодарский край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы
В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч
Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов
В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией
Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют