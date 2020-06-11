В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:33:32+03:00

В траурном зале НИИ им. Склифосовского в Москве состоялась прощальная церемония с Сергеем Захаровым

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В Москве 11 июня прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшим в результате аварии с Михаилом Ефремовым.

На церемонии в траурном зале Института им. Склифосовского присутствовали только близкие Сергея. Прощание началось около 7 часов утра. Отпевание было запланировано на 10:00 в селе Константиново Рязанской области. После отпевания Сергея похоронили в родном селе Кузьминское.

Сергей Захаров умер утром 9 июня в больнице от несовместимых с жизнью травм. Накануне вечером в его фургон въехал джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784406" frameborder="0"></iframe> В Москве прощаются с Сергеем Захаровым, погибшим после ДТП с Ефремовым.

Представлять интересы семьи Захарова в суде будет адвокат Александр Добровинский. Защищать родственников погибшего он будет безвозмездно.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что, по словам Добровинского, представители актера по сей день не выходили на связь с семьей умершего и не предлагали компенсацию и не просили извинений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

ИСТОЧНИК KP.RU