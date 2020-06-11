В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
В Москве 11 июня прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшим в результате аварии с Михаилом Ефремовым.
На церемонии в траурном зале Института им. Склифосовского присутствовали только близкие Сергея. Прощание началось около 7 часов утра. Отпевание было запланировано на 10:00 в селе Константиново Рязанской области. После отпевания Сергея похоронили в родном селе Кузьминское.
Сергей Захаров умер утром 9 июня в больнице от несовместимых с жизнью травм. Накануне вечером в его фургон въехал джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов.
В Москве прощаются с Сергеем Захаровым, погибшим после ДТП с Ефремовым.
Представлять интересы семьи Захарова в суде будет адвокат Александр Добровинский. Защищать родственников погибшего он будет безвозмездно.
Сайт KP.ru сообщал ранее, что, по словам Добровинского, представители актера по сей день не выходили на связь с семьей умершего и не предлагали компенсацию и не просили извинений.
ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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