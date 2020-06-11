2020-06-11T12:40:07+03:00
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Экспертиза после смертельного ДТП обнаружила следы запрещённых веществ в крови актёра
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ефремова допросят в рамках нового уголовного дела о сбыте наркотиковЕфремова допросят в рамках нового уголовного дела о сбыте наркотиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Актёра Михаила Ефремова допросят в рамках нового уголовного дела о сбыте наркотиков. Дело завели вчера, 10 июня.

Сайт KP.ru сообщал, что в прокуратуре подтвердили, что Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Где он взял наркотики, устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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