Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:40:07+03:00

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Актёра Михаила Ефремова допросят в рамках нового уголовного дела о сбыте наркотиков. Дело завели вчера, 10 июня.

Сайт KP.ru сообщал, что в прокуратуре подтвердили, что Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Где он взял наркотики, устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU