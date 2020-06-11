2020-06-11T12:41:30+03:00
Общество

Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты

Специалист напомнила об опасности употребления немытых ягод на рынке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач напомнила, как правильно мыть овощи и фруктыВрач напомнила, как правильно мыть овощи и фруктыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Лето – сезон овощей и фруктов, а также период кишечных инфекций. Как уберечь себя от вредных бактерий, рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина. Социалист отметила, что все плоды перед употреблением необходимо тщательно промывать, пробовать ничего на рынке категорически нельзя.

«Мягкие ягоды и фрукты, например малину, абрикосы, можно замочить в воде, а потом промывать под проточной водой. Жесткие фрукты можно промывать под проточной водой и затем счищать кожуру», — цитирует Лопатину Пятый канал.

Врач добавила, что для мыться фруктов и овощей можно использовать щетку, но не нельзя – моющие средства, даже если на них несть пометки «детское» или «эко». Частицы мыла могут остаться на продуктах и при попадании в желудок серьезно навредят микрофлоре.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, как выбрать вкусную и безопасную клубнику. Специалист рекомендует выбирать ягоды темного и насыщенного окраса и обязательно обращать внимание, чтобы подножка была крепкой и зеленой, а не белой, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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