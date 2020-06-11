В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В США члены Демократической партии представителей Конгресса США выступили за демонтаж в Капитолии статуй конфедератов-рабовладельцев, сообщает ABC News.
Их спикер Нэнси Пелоси направила в ответственный за этот вопрос Объединенный библиотечный комитет соответствующее письмо. Пелоси заявила, что в Капитолии нет места прославлению нетерпимости представителей Конфедеративных Штатов Америки. Демократы также начали работу над проектом закона, предусматривающим отправку статуй в музей.
В здании Капитолия стоит 11 таких скульптур, переданных из южных штатов, которые с 1861-го по 1865 год носили название Конфедеративных, были рабовладельческими, но потерпели поражение в гражданской войне с северными штатами и прекратили отдельное существование.
На юге США продолжают использовать некоторую конфедеративную символику, заявляя, что она важна для сохранения истории страны, однако для общества она носит ассоциации с проявлением расизма.
Напомним, с 25 мая США охватили протесты, вызванные убийством при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главной повесткой протестующих стали полицейская жестокость и расизм.
ИСТОЧНИК KP.RU