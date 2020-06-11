2020-06-11T13:04:17+03:00
В мире

В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев

Нэнси Пелоси заявила, что в здании Капитолия не должно быть места прославлению нетерпимости
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания конгресса СШАПелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания конгресса СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США члены Демократической партии представителей Конгресса США выступили за демонтаж в Капитолии статуй конфедератов-рабовладельцев, сообщает ABC News.

Их спикер Нэнси Пелоси направила в ответственный за этот вопрос Объединенный библиотечный комитет соответствующее письмо. Пелоси заявила, что в Капитолии нет места прославлению нетерпимости представителей Конфедеративных Штатов Америки. Демократы также начали работу над проектом закона, предусматривающим отправку статуй в музей.

В здании Капитолия стоит 11 таких скульптур, переданных из южных штатов, которые с 1861-го по 1865 год носили название Конфедеративных, были рабовладельческими, но потерпели поражение в гражданской войне с северными штатами и прекратили отдельное существование.

На юге США продолжают использовать некоторую конфедеративную символику, заявляя, что она важна для сохранения истории страны, однако для общества она носит ассоциации с проявлением расизма.

Напомним, с 25 мая США охватили протесты, вызванные убийством при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главной повесткой протестующих стали полицейская жестокость и расизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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