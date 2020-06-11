Спрятавшийся на стеллаже кот поставил в тупик пользователей сети

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:51:40+03:00

Хозяйка предложила подписчикам отыскать пушистого питомца, но мало кто справился с этой задачей

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Владельцы котов не понаслышке знают, какими хитрыми и изворотливыми могут быть пушистые любимцы. В очередной раз в этом убедилась жительница Нью-Йорка Кейт Хиндс. Собственный питомец обвел её и еще тысячи пользователей сети вокруг пальца.

Женщина выложила в Twitter снимок, на котором изображен большой стеллаж с книгами и различными статуэтками. Кейт предложила пользователям найти искусно спрятавшегося на шкафу котика. Задача не из легких. Подписчики уже начали подозревать, что Кейт их обманывает и никакого питомца там и в помине нет.

- Не могу найти кошку, но мне нравится твой книжный шкаф, На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка?- гадают подписчики.

К разгадке присоединились сотни пользователей, а сам пост набрал более 220 тысяч лайков. Но найти изворотливого кота никто так и не смог

После безуспешных попыток Кейт все же выдала местонахождение питомца. Оказывается, он сладко дремал за телевизором, оставив на виду только мягкую лапку.

Судя по постам Кейт это далеко не единственная выходка кота, пушистый любимец постоянно держит хозяйку в тонусе.

ИСТОЧНИК KP.RU