Фанат фильма "Назад в будущее" воссоздал сцену из фильма, пролетев на ховерборде рядом с "ДеЛореан"

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:29:21+03:00

24-летний Сэм Роджерс создал ховерборд, как у Марти МакФлая Фото: кадр из фильма

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Фанат трилогии "Назад в будущее" с 10 лет мечтал стать Марти МакФлаем в реальной жизни и создал ради этого реактивный ранец, потратив 340 тысяч фунтов (почти 30 миллионов рублей).

24-летний Сэм Роджерс записал видео, на котором по дороге едет ДеЛореан, по сюжету ставший машиной времени, а рядом в безрукаве и серебряных кросовках, как у Марти МакФлая, парит Сэм на ховерборде. историю создания реактивного ранца он рассказал на своём YouTube канале.

Сэм в 2019 году окончил Университет Лафборо. Костюм, напечатанный из алюминия, стали и нейлона, он разработал в рамках своей выпускной работы. Университет выпускает дизайнеров и специалистов в естественных науках.

24-летний выпускник верил, что создаст наиболее похожую на оригинал версию ховерборда из второй части "Назад в будущее", вышедшей в 1989 году.

- Я никогда не думал, что буду сидеть в ДеЛореане, не говоря о создании чего-то настолько кинематографичного, как создание действительно летающего ховерборда, - рассказал Сэм Роджерс The Daily Mail.

Фанат Назад в будущее воссоздал сцену с ДеЛореаном и ховербордом.

ИСТОЧНИК KP.RU