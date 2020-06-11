2020-06-11T15:01:40+03:00
В мире

В Японии будут продавать разорванные тиграми джинсы и нарисованные обезьянами картины

Так японский зоопарк пытается компенсировать отсутствие посетителей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Комментарии: comments1
Фото: CampfireФото: Campfire
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Из-за вспышки коронавируса японский зоопарк «Северное Сафари Саппоро» был закрыт для посетителей. Дабы не оставаться без выручки сотрудники зоопарка решили найти новый источник дохода. Теперь они будут продавать "дизайнерские" вещи, причем, самих дизайнеров искать не пришлось. Ими стали живущие в зоопарке животные.

Любой желающий сможет купить, разорванные тиграми или львами джинсы. Размер брюк можно выбрать, но их дизайн будет зависит исключительно от настроения "модельера". Правда. позволить себе такие джинсы смогут далеко не все, "стиль" стоит дорого. Одни брюки обойдутся примерно в 639 долларов (44 тысячи рублей).

Львы и тигры станут не единственными дорогостоящими дизайнерами. Покупатели могут выбрать, например, серьги с перьями попугаев или украшения из змеиной кожи.

А для любителей искусства сотрудники зоопарка приготовили картины, нарисованные козами и обезьянами, пишет SoraNews24.

На пост в сети обрушился шквал смешных комментариев.

- Если хотите товар за пол цены,то вам придется в этих джинсах постоять в клетке,пока модельеры делают шедевр

- Можно продавать дизайнерские дрова которые погрызли бобры, - шутят пользователи "Пикабу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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